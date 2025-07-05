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В Тамбовской области усилили контроль за судоходством
Сегодня, 11:30
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За последнюю неделю в Тамбовской области судоводители получили пять постановлений о нарушениях административного порядка. Всего с начала года вынесено уже 50 подобных решений, сообщили в региональном управлении МЧС России. Наиболее частые нарушения — несоблюдение правил судоходства и пренебрежение мерами безопасности при перевозке пассажиров.
Сотрудники МЧС совместно с представителями других профильных ведомств ежедневно проводят профилактические рейды на водоёмах области. Основная задача — напомнить судоводителям и отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности, а также минимизировать риски чрезвычайных происшествий на воде.
Особое внимание в ходе проверок уделяется техническому состоянию маломерных судов и наличию обязательных спасательных средств. Специалисты подчёркивают, что выходить на воду без предварительного осмотра судна и соответствующего оборудования — прямой путь к трагическим последствиям.
МЧС напоминает: каждый владелец маломерного судна обязан знать и соблюдать установленные нормы эксплуатации. Ответственное поведение на воде — залог безопасности как самих судоводителей, так и их пассажиров. Рейды будут продолжены в течение всего летнего сезона.
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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