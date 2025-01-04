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В храмах Тамбовской области проводят проверки перед Рождеством
Сегодня, 09:19
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В преддверии рождественских праздников сотрудники регионального управления МЧС России проводят профилактические проверки в храмах, церквях и монастырях Тамбовской области. Основное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности и готовности к экстренным ситуациям.
Во время инспекций специалисты проверяют:
- доступность и состояние путей эвакуации,
- исправность первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики,
- безопасность использования праздничной иллюминации и электроприборов, а также состояние электропроводки.
Для персонала храмов и волонтёров проведены инструктажи с разъяснением правил поведения при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций.
В ночь с 6 на 7 января, когда ожидаются праздничные богослужения, спасатели будут дежурить на местах, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости и обеспечить безопасность прихожан.
Как отметили в МЧС, такие мероприятия проводятся ежегодно, чтобы минимизировать риски во время массовых мероприятий. Жителей также призывают соблюдать меры безопасности при использовании свечей, гирлянд и быть внимательными в местах скопления людей.
Фото: moya-planeta.ru
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