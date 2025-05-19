В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации Комментариев: 0



Пленарное заседание открылось приветственными словами первого проректора ТГТУ, члена-корреспондента РАЕН Натальи Молотковой и заместителя председателя Тамбовского областного суда Марины Ледовских. Главным событием пленарной части стал доклад академика, вице-президента РАН Виктора Николаевича Руденко на тему «Парадигмы суверенитета, постсуверенитета и национальное право России».



Виктор Руденко подробно рассмотрел эволюцию понятия суверенитета, обозначил его историческое значение и актуальные вызовы. Он отметил, что современный этап укрепления суверенитета в России начался с Мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной 10 февраля 2007 года, что повлекло за собой изменения не только в политическом, но и в правовом пространстве, когда были приняты дополнительные законодательные меры для защиты суверенитета страны.



Особое внимание академик уделил экономическому и технологическому суверенитету, подчеркнув, что именно развитие высоких технологий во многом определит независимость государств в будущем. В настоящее время, по его мнению, полновесный суверенитет могут позволить себе только ведущие державы мира.



Также он указал на усиление влияния глобального гражданского общества и неправительственных организаций как на один из факторов, оказывающих давление на национальный суверенитет.



В ответ на вопросы журналистов академик прокомментировал ситуацию с международными образовательными программами и их влиянием на национальное сознание: «Само образование — это элемент мягкой силы. Но когда оно используется для навязывания чуждых ценностей, речь идёт уже не о мягкой, а о жёсткой силе. Если за отказ принять определённые положения, например, обосновывающие нетрадиционные отношения, применяются меры воздействия — это прямое вмешательство. Мы должны внимательно следить за реализаций федеральных государственных образовательных стандартов в российских школах», — подчеркнул Виктор Руденко.



Также поднимался вопрос о реформе местного самоуправления. На просьбу прокомментировать новую одноуровневую модель, предложенную на федеральном уровне, Виктор Николаевич отметил: «Это не централизация, а унификация системы. В стране формируется единая система публичной власти, что требует единых правил. Регионам при этом предоставлен выбор, с учетом национальной специфики, социально-экономических и исторических особенностей при необходимости они могут сохранить городские и сельские поседения, муниципальные районы, то есть не отказываться от двухуровневой системы местного самоуправления. Проблема в том, что у местных сообществ зачастую нет финансовых ресурсов для реализации своих полномочий. Без укрепления бюджетной базы говорить о эффективном самоуправлении не приходится». В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) прошла международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Организатором выступил Юридический институт ТГТУ и Правительство Тамбовской области. В конференции приняли участие ведущие российские учёные, представители судебной и законодательной власти, в том числе представители ИА «Тамбов-информ».Пленарное заседание открылось приветственными словами первого проректора ТГТУ, члена-корреспондента РАЕН Натальи Молотковой и заместителя председателя Тамбовского областного суда Марины Ледовских. Главным событием пленарной части стал доклад академика, вице-президента РАН Виктора Николаевича Руденко на тему «Парадигмы суверенитета, постсуверенитета и национальное право России».Виктор Руденко подробно рассмотрел эволюцию понятия суверенитета, обозначил его историческое значение и актуальные вызовы. Он отметил, что современный этап укрепления суверенитета в России начался с Мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной 10 февраля 2007 года, что повлекло за собой изменения не только в политическом, но и в правовом пространстве, когда были приняты дополнительные законодательные меры для защиты суверенитета страны.Особое внимание академик уделил экономическому и технологическому суверенитету, подчеркнув, что именно развитие высоких технологий во многом определит независимость государств в будущем. В настоящее время, по его мнению, полновесный суверенитет могут позволить себе только ведущие державы мира.Также он указал на усиление влияния глобального гражданского общества и неправительственных организаций как на один из факторов, оказывающих давление на национальный суверенитет.В ответ на вопросы журналистов академик прокомментировал ситуацию с международными образовательными программами и их влиянием на национальное сознание:подчеркнул Виктор Руденко.Также поднимался вопрос о реформе местного самоуправления. На просьбу прокомментировать новую одноуровневую модель, предложенную на федеральном уровне, Виктор Николаевич отметил:



