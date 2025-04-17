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В Тамбове обсудили будущее судебной этики: от искусственного интеллекта до дефицита кадров
Сегодня, 08:49
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В Тамбове прошла всероссийская научно-практическая конференция «Этика судьи: современное понимание и перспективы развития». Мероприятие собрало экспертов из всех регионов России в формате видеосвязи и стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед судебной системой в условиях стремительных технологических и социальных изменений.
Конференцию возглавил член Президиума Верховного Суда РФ Виктор Момотов. С приветственным словом выступил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, подчеркнув, что независимость судебной власти — основа доверия к государству и необходимое условие развития гражданского общества. Он отметил: «Судья должен быть не только безупречным профессионалом, но и обладать высоким уровнем моральной ответственности».
Ключевыми темами конференции стали:
– этические нормы при использовании искусственного интеллекта в судебной практике;
– профессиональное выгорание судей и причины раннего ухода в отставку;
– вопросы статуса судей после завершения карьеры и соблюдение этических требований к ним;
– вызовы медиатизации судебной системы и способы предотвращения конфликтов интересов.
Председатель Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова отметила острую проблему кадрового дефицита и подчеркнула важность создания условий для сохранения в системе опытных специалистов.
По итогам дискуссии участники выработали рекомендации по совершенствованию этических стандартов с учётом российского и международного опыта, что должно стать основой для дальнейшего укрепления авторитета судебной власти и повышения качества правосудия.
Фото: Павел Васильев
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