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Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда
Наталия Бурашникова, заместитель председателя Тамбовского областного суда, была назначена председателем суда на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Она заменила Евгения Соседова, который почётно покинул должность 18 апреля.
Ранее, в феврале, Наталия Бурашникова была рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) Российской Федерации на должность председателя областного суда. Также на эту должность претендовала заместитель председателя Наталия Босси.
Наталия Бурашникова родилась в 1973 году и работает судьёй с 2005 года. Сначала она занимала должность в Котовском городском суде с 2005 по 2012 год, а затем перешла в Тамбовский областной суд. В 2016 году она стала заместителем председателя, а в 2022 году ей были продлены полномочия на эту должность.
Фото: пресс-службы Тамбовского областного суда
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Наталия Бурашникова, заместитель председателя Тамбовского областного суда, была назначена председателем суда на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Она заменила Евгения Соседова, который почётно покинул должность 18 апреля.
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