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Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку

Сегодня, 17:34
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Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 8 февраля 2023 года полномочия председателя Тамбовского областного суда, Евгения Александровича Соседова, были прекращены в связи с истечением срока его полномочий и уходом в почетную отставку с 18 апреля 2023 года.

Путь Евгения Александровича в судебной системе начался 18 апреля 1979 года, когда он был избран народным судьей Октябрьского района г. Тамбова. Позже, в июне 1983 года, он стал членом военного трибунала Оренбургского гарнизона Приволжского военного округа, а в мае 1987 года – членом военного трибунала Туркестанского военного округа.

В ноябре 1989 года Евгений Александрович назначен на должность инспектора судебного состава Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, где проработал до января 1993 года.

В феврале 1993 года Евгений Александрович назначен судьей Тамбовского областного суда. И уже более 30 лет он работает в Тамбовском областном суде, активно способствуя укреплению авторитета судов общей юрисдикции Тамбовской области и совершенствованию правосудия на ее территории.

С мая 2011 года Евгений Александрович занимает должность председателя Тамбовского областного суда. Под его руководством суды области успешно выполняют функции судебной защиты прав граждан и организаций, принимая активное участие в обеспечении законности и правопорядка в Тамбовской области.
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Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку

Сегодня, 17:34
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Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 8 февраля 2023 года полномочия председателя Тамбовского областного суда, Евгения Александровича Соседова, были прекращены в связи с истечением срока его полномочий и уходом в почетную отставку с 18 апреля 2023 года.

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