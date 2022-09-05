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Ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич

Сегодня, 08:24
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Ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич5 сентября 2022 года ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич.

Назаров Валентин Васильевич родился 2 апреля 1941 года в г. Тамбове в семье рабочих, до поступления в институт трудился электриком, после службы в армии контролером одного из предприятий. В 1966 году окончил Саратовский юридический институт и с 1966 по 1973 гг. работал в органах прокуратуры.

07 июля 1982 года решением 1-й сессии 18-го созыва Тамбовского Облсовета депутатов трудящихся он избран заместителем председателя, а решением 3-й сессии 19-го созыва от 05 июля 1985 года - председателем Тамбовского областного суда. В должности председателя областного суда Валентин Васильевич проработал почти 26 лет до апреля 2011 года, после чего ушёл в почётную отставку по достижении предельного возраста пребывания в должности судьи.

Валентин Васильевич занимался и научной деятельностью. Решением Совета Харьковского юридического института им. Ф.Э. Дзержинского от 27.06.1980 г. ему присвоена ученая степень кандидата юридических наук. Он занимался преподавательской деятельностью в вузах области.

Добросовестно и ответственно Валентин Васильевич относился к исполнению своих обязанностей. Указом Президента РФ от 07.12.1995 г. № 1224 ему присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу он награждён орденом Почёта, Почётным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», Почётной грамотой Верховного Суда РФ, нагрудным знаком администрации области «За трудовые достижения».

Валентин Васильевич являлся делегатом I-VII Всероссийских съездов судей, избирался членом Совета судей России, председателем совета судей Тамбовской области.

Валентин Васильевич обладал высоким профессиональным уровнем, теоретическими и практическими знаниями. Он принимал активное участие в формировании органов судейского сообщества, пользовался заслуженным уважением и доверием среди коллег.
Редакция ИА «Тамбов-информ» выражает соболезнования родным и близким Валентина Васильевича.
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