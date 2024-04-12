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Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре
Сегодня, 07:46
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В Тамбове прошел семинар, посвященный текущим задачам Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. Открытие мероприятия провели руководитель Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области и председатель Тамбовского районного суда, Анна Юрьевна Кондакова. В своем выступлении она подвела итоги работы пресс-службы за 2023 год и первый квартал 2024 года, а также рассказала о нововведениях и перспективах развития информационного пространства судебной системы региона и изменениях в нормативно-правовом регулировании.
Заместитель руководителя Ирина Анатольевна Зеленина обратила внимание на некоторые аспекты работы пресс-службы. На семинар был приглашен представитель Тамбовского государственного технического университета, доцент кафедры «Теория и история государства и права», Светлана Геннадиевна Машкова, которая провела практическое занятие по написанию пресс-релизов и рассказала о теоретических основах журналистики и их применении в работе пресс-службы судебной системы.
Галина Сергеевна Кочетыгова, пресс-секретарь Тамбовского областного суда и помощник председателя, проанализировала официальные страницы судов в социальной сети «ВКонтакте» на соответствие нормам. Юлия Николаевна Савельева, пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тамбовской области, рассказала об особенностях подготовки пресс-релизов по различным категориям дел.
На семинаре пресс-секретари обсуждали с спикерами вопросы продвижения информации о деятельности судов в социальных сетях, а также актуальные аспекты взаимодействия с общественностью и представителями СМИ.
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