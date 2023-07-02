В Тамбове представили председателя облсуда Наталию Бурашникову Комментариев: 0



Наталия Бурашникова получила образование в 2000 году, окончив Саратовскую государственную академию права по специальности "Юриспруденция". Она обладает более чем 24-летним стажем работы в юридической сфере, из которых 16 лет она занимала должность судьи. В 2020 году Наталия Бурашникова успешно защитила кандидатскую диссертацию по административному судопроизводству.



До своего назначения на должность председателя Тамбовского областного суда, Наталия Бурашникова работала судьей Котовского городского суда с августа 2005 года. С марта 2009 года по март 2011 года она была членом квалификационной коллегии судей Тамбовской области. С января 2012 года она занимала должность судьи Тамбовского областного суда, где работала в составе судебной коллегии по гражданским делам, а затем в судебной коллегии по административным делам. С марта 2016 года она занимала позицию заместителя председателя Тамбовского областного суда и председателя судебной коллегии по административным делам. 28 мая 2020 года высшая квалификационная коллегия судей РФ присвоила Наталии Бурашниковой второй квалификационный класс.



— Мне выпала большая честь на новом посту в новом качестве продолжить работу в Тамбовском областном суде, направленную на качественное и своевременное вершение правосудия, на укрепление авторитета судебной власти, на соблюдение принципов законности и справедливости, на поддержание доверия к суду общества, — отметила Наталия Бурашникова. 3 июля в Тамбове прошла церемония представления председателя областного суда Наталии Бурашниковой перед юридическим сообществом. Наталия Бурашникова была назначена председателем областного суда на шестилетний срок Указом Президента РФ № 430 от 13 июня 2023 года.Наталия Бурашникова получила образование в 2000 году, окончив Саратовскую государственную академию права по специальности "Юриспруденция". Она обладает более чем 24-летним стажем работы в юридической сфере, из которых 16 лет она занимала должность судьи. В 2020 году Наталия Бурашникова успешно защитила кандидатскую диссертацию по административному судопроизводству.До своего назначения на должность председателя Тамбовского областного суда, Наталия Бурашникова работала судьей Котовского городского суда с августа 2005 года. С марта 2009 года по март 2011 года она была членом квалификационной коллегии судей Тамбовской области. С января 2012 года она занимала должность судьи Тамбовского областного суда, где работала в составе судебной коллегии по гражданским делам, а затем в судебной коллегии по административным делам. С марта 2016 года она занимала позицию заместителя председателя Тамбовского областного суда и председателя судебной коллегии по административным делам. 28 мая 2020 года высшая квалификационная коллегия судей РФ присвоила Наталии Бурашниковой второй квалификационный класс.— Мне выпала большая честь на новом посту в новом качестве продолжить работу в Тамбовском областном суде, направленную на качественное и своевременное вершение правосудия, на укрепление авторитета судебной власти, на соблюдение принципов законности и справедливости, на поддержание доверия к суду общества, — отметила Наталия Бурашникова.



