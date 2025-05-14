В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета Комментариев: 0



Пленарное заседание открыл доктор юридических наук Михаил Александрович Желудков, исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права и прикладной информатики в юриспруденции ТГТУ. С основным докладом «Парадигмы суверенитета, постсуверенитета и публичное право России» выступил академик Виктор Николаевич Руденко, вице-президент РАН и председатель Уральского отделения академии.



На конференции обсуждаются ключевые вызовы, стоящие перед современной юридической системой: правовая защита в условиях давности, использование обеспечительных мер в арбитраже по инвестиционным делам, борьба с криптопреступностью и коррупцией в сфере здравоохранения, а также вопросы культурной идентичности и национального суверенитета в современном правовом поле.



Работа участников разделена на три секции: частно-правовые, публично-правовые и уголовно-правовые науки. В рамках сессий планируется рассмотреть механизмы развития частного права, обеспечение государственных стратегий правовыми средствами и актуальные изменения в уголовном праве с точки зрения национальной безопасности.



Форум объединил ведущих учёных, преподавателей и практиков из России, Кыргызстана и Беларуси, что придаёт мероприятию важное международное звучание. Конференция не только становится площадкой для обмена научным опытом, но и укрепляет связи между странами в сфере юридического образования и исследований.



Редакция ИА «Тамбов-информ» воспользовалась возможностью пообщаться лично с академиком Виктором Николаевичем Руденко и задала ему ряд эксклюзивных вопросов. Совсем скоро мы опубликуем ответы на самые актуальные темы, прозвучавшие в ходе дискуссий конференции. В технопарке «Вернадский» открылась Международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Мероприятие организовано Тамбовским государственным техническим университетом при участии Уральского отделения РАН, Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына и Международного университета МИТСО из Беларуси. Конференция проходит при поддержке Правительства Тамбовской области и областного суда.Пленарное заседание открыл доктор юридических наук Михаил Александрович Желудков, исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права и прикладной информатики в юриспруденции ТГТУ. С основным докладом «Парадигмы суверенитета, постсуверенитета и публичное право России» выступил академик Виктор Николаевич Руденко, вице-президент РАН и председатель Уральского отделения академии.На конференции обсуждаются ключевые вызовы, стоящие перед современной юридической системой: правовая защита в условиях давности, использование обеспечительных мер в арбитраже по инвестиционным делам, борьба с криптопреступностью и коррупцией в сфере здравоохранения, а также вопросы культурной идентичности и национального суверенитета в современном правовом поле.Работа участников разделена на три секции: частно-правовые, публично-правовые и уголовно-правовые науки. В рамках сессий планируется рассмотреть механизмы развития частного права, обеспечение государственных стратегий правовыми средствами и актуальные изменения в уголовном праве с точки зрения национальной безопасности.Форум объединил ведущих учёных, преподавателей и практиков из России, Кыргызстана и Беларуси, что придаёт мероприятию важное международное звучание. Конференция не только становится площадкой для обмена научным опытом, но и укрепляет связи между странами в сфере юридического образования и исследований.Редакция ИА «Тамбов-информ» воспользовалась возможностью пообщаться лично с академиком Виктором Николаевичем Руденко и задала ему ряд эксклюзивных вопросов. Совсем скоро мы опубликуем ответы на самые актуальные темы, прозвучавшие в ходе дискуссий конференции.



