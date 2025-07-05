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В небе над Тамбовской областью сбиты три беспилотника, режим тревоги длился более суток
Сегодня, 11:40
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Минувшей ночью в воздушном пространстве Тамбовской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, отметив, что всего за ночь на территории страны было уничтожено 91 вражеский дрон.
Жители региона провели более суток в режиме повышенной готовности: первая тревога прозвучала 5 июля в 18:21 и была отменена только вечером следующего дня — 6 июля в 22:11. Однако уже спустя два часа, в 00:05 7 июля, сирены снова объявили тревогу. Сигнал отбой поступил лишь утром — в 9:00. Таким образом, режим воздушной опасности действовал на протяжении почти 39 часов с коротким перерывом.
Дополнительно были введены ограничения на работу воздушной гавани: тамбовский аэропорт приостанавливал приём и отправку рейсов с 22:25 4 июля до 23:07 6 июля. Это стало одной из самых продолжительных приостановок работы в последние месяцы, связанных с обеспечением безопасности воздушного пространства.
Власти региона и силовые структуры продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан сохранять спокойствие, строго следовать указаниям при срабатывании системы оповещения, а также пользоваться только официальными источниками информации.
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