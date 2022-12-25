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Выявлены нарушения в реализации водоканалом инвестпрограммы
Сегодня, 09:17
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По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником финансирования инвестиционной программы является тариф.
В ходе проведенной проверки установлено, что запланированные в программе мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, выполнены не в полном объеме. Повсеместно не соблюдались сроки реализации мероприятий. Фактическая величина финансовых вложений имеет отклонения от плановых величин, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
«Результаты проверки наглядно демонстрируют, что нужно усиливать контроль за деятельностью тамбовского водоканала в лице «РКС», особенно в рамках концессии», - отмечает председатель комитета по ЖКХ в Тамбовской городской Думе Артем Александров.
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