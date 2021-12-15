Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг Комментариев: 0



Причина срыва сроков выполнения работ - фактическое отсутствие необходимой технической документации осложнило начало и ход работ. Такую версию озвучило руководство «РКС-Тамбов».



При этом не все согласны с такой постановкой вопроса.



– Зачем несколько лет назад сотрудники «РКС-Тамбов» совместно со специалистами городской администрации и государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области провели инвентаризацию водопроводно-канализационных сетей Тамбова. Результаты инвентаризации легли в основу электронной карты водопроводно-канализационной системы областного центра. Кроме того, за 3,5 млн руб. были проведены масштабные геодезические работы по составлению исполнительных схем на существующие сети, – прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров.



По мнению депутата, подобные проблемы, свидетельствуют о структурных недоработках чиновников и водоканала, мы будем все чаще сталкиваться с проблемами. Нельзя было заключать концессию, когда не подготовлена для этого соответствующая база. В затяг ушло очередное мероприятие в рамках инвестиционной программы «РКС-Тамбов» по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове. Речь идет о замене участка канализационного коллектора по ул. Коммунальной. На эти работы «РКС-Тамбов» потратит 37 миллионов рублей.Причина срыва сроков выполнения работ - фактическое отсутствие необходимой технической документации осложнило начало и ход работ. Такую версию озвучило руководство «РКС-Тамбов».При этом не все согласны с такой постановкой вопроса.– прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров.По мнению депутата, подобные проблемы, свидетельствуют о структурных недоработках чиновников и водоканала, мы будем все чаще сталкиваться с проблемами. Нельзя было заключать концессию, когда не подготовлена для этого соответствующая база.



