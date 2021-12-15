Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи

В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный»

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

«Родинцы» отказались от прямых выборов

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки

ООО «КомЭк» осуществляет деятельность с грубым нарушением закона

Депутаты согласовали заметное повышение тарифов

В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи

Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19

» » Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг

Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг

Вчера, 09:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг В затяг ушло очередное мероприятие в рамках инвестиционной программы «РКС-Тамбов» по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове. Речь идет о замене участка канализационного коллектора по ул. Коммунальной. На эти работы «РКС-Тамбов» потратит 37 миллионов рублей.

Причина срыва сроков выполнения работ - фактическое отсутствие необходимой технической документации осложнило начало и ход работ. Такую версию озвучило руководство «РКС-Тамбов».

При этом не все согласны с такой постановкой вопроса.

– Зачем несколько лет назад сотрудники «РКС-Тамбов» совместно со специалистами городской администрации и государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области провели инвентаризацию водопроводно-канализационных сетей Тамбова. Результаты инвентаризации легли в основу электронной карты водопроводно-канализационной системы областного центра. Кроме того, за 3,5 млн руб. были проведены масштабные геодезические работы по составлению исполнительных схем на существующие сети, – прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров.

По мнению депутата, подобные проблемы, свидетельствуют о структурных недоработках чиновников и водоканала, мы будем все чаще сталкиваться с проблемами. Нельзя было заключать концессию, когда не подготовлена для этого соответствующая база.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены

Вновь сорваны сроки ремонта коллектора по ул. Гастелло

Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного ко ...

Продолжаются ремонтные работы канализационного коллектора на ул. Гастелло

Канализационные сети Тамбова приведут в порядок

32 миллиона - на ремонт системы водоснабжения и канализации Тамбова



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На фасаде школы установят мемориальную доску в память о церкви

Вчера, 09:19
0
14 декабря состоялось очередное заседание Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе.

Замена коллектора по ул. Коммунальной пошла в затяг

Вчера, 09:06
0
В затяг ушло очередное мероприятие в рамках инвестиционной программы «РКС-Тамбов» по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в городе Тамбове. Речь идет о замене участка канализационного коллектора по ул. Коммунальной. На эти работы «РКС-Тамбов» потратит 37 миллионов рублей.

«Почётному гражданину Тамбова» Берстенёву предъявлено обвинение

15 декабря 2021
0
Следственные органы предъявили обвинение бывшему депутату тамбовской гордумы, почётному гражданину Тамбову и экс-руководителю ООО «Элитстрой» Геннадию Берстенёву по ст. 201 УК РФ, - сообщают обманутые дольщики. Ранее Берстенёв стал фигурантом уголовных дел по статьям «Мошенничество» и

Многоэтажку терроризуют соседские тараканы

15 декабря 2021
0
Жители девятиэтажного дома № 65Б по ул. Полынковская пожаловались губернатору на тараканов в своих квартирах. До этого жильцы писали в управляющую компанию и другие инстанции, но проблема не решалась.

Депутатом от ЛДПР стал Денис Дубовицкий

14 декабря 2021
0
Депутатский мандат ЛДПР после отставки Александра Шерина достался Денису Дубовицкому.

Директор дорожной фирмы не уплатил налогов на 75 млн руб.

14 декабря 2021
0
В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего гендиректора фирмы по строительству дорог и автомагистралей, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму 75 млн руб.

Сенатором от губернатора назначен Михаил Белоусов

14 декабря 2021
0
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял решение о наделении Михаила Белоусова полномочиями сенатора РФ от администрации Тамбовской области.

С экс-директора табачки хотят взыскать 1,2 млрд. руб.

13 декабря 2021
0
УФНС России по Тамбовской области направило в Арбитражный суд Тамбовской области заявления о признании бывшего директора «Моршанской табачной фабрики» Метальникова Андрея Викторовича несостоятельным (банкротом). Сумма долга составляет 1 199 074 626 руб.

В Тамбове на площади В. Ленина разобрали елку, чтобы привезти новую

13 декабря 2021
0
На главной площади областного центра В. Ленина демонтировали новогоднюю ёлку, которую начали собирать несколькими днями ранее. По информации администрации города Тамбова было принято решение изменить концепция новогоднего украшения города.

На Челнавском водохранилище мужчина провалился под лед

13 декабря 2021
0
Недалеко от населённого пункта Госпитомник на Челнавском водохранилище произошел несчастный случай. Мужчина провалился под лед, тело погибшего извлечено из воды силами спасательной станции Тамбова пожарно-спасательного отряда пожарно-спасательного центра.

Жильцы дома на Коммунальной, 22: «Мы ни в живых, ни в мёртвых»

12 декабря 2021
0
В доме № 22 по ул. Коммунальная сложилась непростая ситуация. Дом находится в предаварийном состоянии, но власти не спешат помогать жильцам дома, в котором десятилетиями течет крыша, обваливается фундамент, удобства во многих квартирах на улицах, в том числе отсутствует водоснабжение.

Дом по ул. Подвойского возводят с нарушениями

11 декабря 2021
0
Как и заявляли местные жители проблемный дом по ул. Подвойского в городе Тамбове возводят с нарушениями. В частности использование башенного крана, который находился на стройплощадке, не подтверждено Актом пуска подъёмного сооружения в работу Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

В Тамбове сорваны сроки ремонта сквер 50-летия Победы

11 декабря 2021
0
Общественники и депутаты бьют тревогу – сорваны сроки реализации контракта по ремонту сквера 50-летия Победы, который находится севере Тамбова. Работы должны были завершить еще 20 октября. Об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по итогам инспектирования хода выполнения

Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия»

11 декабря 2021
0
10 декабря, состоялась XXXIII Конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Максим Жалнин сложил полномочия депутата

10 декабря 2021
0
Депутат Тамбовской городской Думы, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление он подал 10 декабря.

Прокуратура потребовала соблюдения порядка проведения конкурса на главу Тамбова

9 декабря 2021
0
Прокуратура Тамбовской области внесла представление руководству Тамбовской городской Думы из-за непроведения в установленный срок конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова. Нарушение законодательства было выявлено по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской

В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор»

9 декабря 2021
0
На днях с новыми участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в управлении здравоохранения Тамбовской области были подписаны соответствующие соглашения.

Умер предприниматель Андрей Ценин

9 декабря 2021
0
После продолжительной болезни ушел из жизни бывший депутат Тамбовской областной Думы, предприниматель из Рассказово Андрей Ценин. В советское время работам на производственном кожевенном объединении.

Срывается программа по реконструкции водопровода по ул. Коммунальная

8 декабря 2021
0
До настоящего времени ООО «РКС — Тамбов» вместе с подрядной организацией не могут завершить работы по ремонту водопровода по ул. Коммунальная. Сейчас на Коммунальной продолжают менять проблемные участки коммуникаций и устанавливать современные полиэтиленовые трубы.

В Тамбове на парковке сгорело четыре автомобиля

8 декабря 2021
0
Вчера на северной площади в Тамбове рядом с АЗС «Роснефть» по ул. Мичуринская загорелся припаркованный автомобиль «Инфинити». Далее пламя перекинулось на другие машины.

В Котовске избран главой города Алексей Плахотников

7 декабря 2021
0
Вчера состоялся конкурсный отбор и избрание главы города Котовска. В конкурсе участвовало несколько претендентов действующий руководитель города Алексей Плахотников, его заместитель Дмитрий Галцынов и председатель котовского Горсовета Александр Кочетков.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги