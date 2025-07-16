Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном Комментариев: 0



В частности, речь зашла о хронически нестабильном энергоснабжении в посёлке Тригуляй. По словам депутата, в зимние месяцы перебои с электричеством приводят к аварийным ситуациям, создавая угрозу безопасности жителей. Он отметил, что поднимал эту проблему ещё в 2023 году. Представитель администрации подтвердил наличие проблемы, уточнив, что часть энергоинфраструктуры принадлежит муниципалитету, а другая — оборонному ведомству. В качестве возможных решений рассматриваются строительство новой линии электропередачи или установка резервного источника питания.



Не менее острая ситуация в Покрово-Пригородном. Там с 1965 года не обновлялась система водоснабжения, в результате чего жители получают воду с неприятным запахом, ржавчиной и не соответствующую санитарным нормам. Хотя в 2017 году воду официально признали технической и освободили от оплаты, проблема остаётся нерешённой. Администрация города сообщила, что часть домов удалось переподключить к другой сети, но для большей части населённого пункта проблема сохраняется.



Как подчеркнул Артём Александров, несмотря на вхождение этих территорий в состав города, значительного улучшения условий жизни местные жители не почувствовали. Представители администрации заявили о планах начать решение озвученных проблем в следующем году. На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики депутаты заслушали доклад городской администрации о результатах работы в этой сфере за 2024 год. В ходе обсуждения председатель комитета Артём Александров обратил внимание на актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители недавно присоединённых к городу сельских территорий.В частности, речь зашла о хронически нестабильном энергоснабжении в посёлке Тригуляй. По словам депутата, в зимние месяцы перебои с электричеством приводят к аварийным ситуациям, создавая угрозу безопасности жителей. Он отметил, что поднимал эту проблему ещё в 2023 году. Представитель администрации подтвердил наличие проблемы, уточнив, что часть энергоинфраструктуры принадлежит муниципалитету, а другая — оборонному ведомству. В качестве возможных решений рассматриваются строительство новой линии электропередачи или установка резервного источника питания.Не менее острая ситуация в Покрово-Пригородном. Там с 1965 года не обновлялась система водоснабжения, в результате чего жители получают воду с неприятным запахом, ржавчиной и не соответствующую санитарным нормам. Хотя в 2017 году воду официально признали технической и освободили от оплаты, проблема остаётся нерешённой. Администрация города сообщила, что часть домов удалось переподключить к другой сети, но для большей части населённого пункта проблема сохраняется.Как подчеркнул Артём Александров, несмотря на вхождение этих территорий в состав города, значительного улучшения условий жизни местные жители не почувствовали. Представители администрации заявили о планах начать решение озвученных проблем в следующем году.



