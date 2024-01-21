Из-за проблем с электричеством тамбовчане замерзают Комментариев: 0



Жители присоединенных к городу территорий продолжают высказывать свои проблемы, которые за прошедший год только усугубились. Жители поселка Тригуляй обратились к депутату городской Думы Артему Александрову с жалобами на серьезные перебои с электроснабжением. Техническое состояние электросетей и трансформаторных подстанций представляется неудовлетворительным, что влияет на жизнь малоэтажных домов с газовым отоплением, зависящим от электроэнергии. В результате этого в некоторых домах температура в период сильных морозов едва достигает четырех градусов тепла.



«Жители Тригуляя уже не знают, что делать и куда обращаться. Звонки в диспетчерские службы и в ресурсоснабжающие организации не приносят должного результата. Прошу надзорные органы вмешаться в эту ситуацию», — написал на своей странице депутат Александров.



Проблема с электроснабжением длится уже несколько лет, и, хотя граждане надеялись, что присоединение к городу поможет решить этот вопрос, ситуация только ухудшилась. В последнее время снабжение электроэнергией стало крайне нестабильным, и граждане не получают объяснений от городской службы. Некоторые вынуждены самостоятельно решать проблему, используя дизельные и бензиновые электрогенераторы.



Также остаются нерешенными проблемы с тарифами общественного транспорта и застройкой лесных территорий вокруг поселка. Лидер фракции КПРФ в городской Думе, Артем Александров, предлагает поставить вопрос о решении этих проблем и провести обсуждение, поскольку граждане и присоединенные районы не видят положительных изменений и необходимо системное рассмотрение текущей Прошел год с момента присоединения трех муниципалитетов к Тамбову, с обещанием гражданам всяческих улучшений при сохранении сельских льгот. Однако результаты этого периода свидетельствуют о лишении некоторых жителей обещанных льгот, и отсутствии заявленных улучшений.Жители присоединенных к городу территорий продолжают высказывать свои проблемы, которые за прошедший год только усугубились. Жители поселка Тригуляй обратились к депутату городской Думы Артему Александрову с жалобами на серьезные перебои с электроснабжением. Техническое состояние электросетей и трансформаторных подстанций представляется неудовлетворительным, что влияет на жизнь малоэтажных домов с газовым отоплением, зависящим от электроэнергии. В результате этого в некоторых домах температура в период сильных морозов едва достигает четырех градусов тепла.— написал на своей странице депутат Александров.Проблема с электроснабжением длится уже несколько лет, и, хотя граждане надеялись, что присоединение к городу поможет решить этот вопрос, ситуация только ухудшилась. В последнее время снабжение электроэнергией стало крайне нестабильным, и граждане не получают объяснений от городской службы. Некоторые вынуждены самостоятельно решать проблему, используя дизельные и бензиновые электрогенераторы.Также остаются нерешенными проблемы с тарифами общественного транспорта и застройкой лесных территорий вокруг поселка. Лидер фракции КПРФ в городской Думе, Артем Александров, предлагает поставить вопрос о решении этих проблем и провести обсуждение, поскольку граждане и присоединенные районы не видят положительных изменений и необходимо системное рассмотрение текущей



