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У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий
Вчера, 16:55
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Издание «Ъ-Черноземье» подняло тему, связанную с решением инфраструктурных проблем поселка Первомайского, который почти год назад был присоединен к Тамбову.
«Включение в границы Тамбова предлагаемой территории позволит обеспечить комплексное решение социально-экономических задач, в том числе позволит провести строительство транспортной инфраструктуры, прокладку инженерных сетей», - тогда заявляли в Тамбовской городской Думе.
Вчера на отчете глава администрации города Максим Косенков заявил, что приведение в порядок местных коммуникаций требует десятков миллионов рублей, не говоря про строительство новых дорог, но администрация не может позволить себе такие расходы, поскольку это будет в ущерб исконно городским территориям.
«Вопрос, а зачем присоединяли? Ключевым основанием для расширения границ города было решение вопросов развития присоединенной территории», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
В его адрес поступает множество обращений от жителей данного района.
«Одномоментно силами городского бюджета проблемы действительно не решить — например, по многим грунтовым улицам там сейчас не проехать, нужно асфальтирование территории. Но городские власти могут оперативно поставить объекты на учет и «пробивать» средства на инфраструктуру на областном и федеральном уровне. Микрорайон страдает от ее отсутствия уже долгие годы. Я поднимал этот вопрос на предпоследнем заседании, но мне сказали, что вопрос в стадии проработки, и сроков не назвали», - приводит слова депутата «Ъ-Черноземье».
Фото – «Новый Тамбов»
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