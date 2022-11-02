Сотни жителей П-Пригородного собрались на народный сход, опасаясь присоединения к Тамбову Комментариев: 0



Сельчане высказали сомнения в целесообразности слияния их села с областным центром. Много вопросов вызывают: сохранение сельских льгот и уровня тарифов, водоснабжение, расчистка дороги в зимнее время.



Депутат Артём Александров рассказал, какие могут быть последствия у объединения села с городом. В первую очередь, это повышение налогов из-за увеличения кадастровой стоимости земли. Под угрозой и некоторые сельские преференции, в частности, сельская ипотека. Многие жители, понимая это, выступили против инициативы присоединения села к городу.



Убедить жителей в обратном попытался глава администрации Тамбова Максим Косенков, который почему-то решил, что это не народный сход, а организованная сельсоветом встреча лично с ним. У некоторых это вызвало еще больший негатив не только к идее присоединения, но и к самому Косенкову, который стал рисовать "радужные перспективы села" под своим началом. Учитывая близость Покрово-Пригородного к Тамбову, жители в курсе, что с обозначенными Косенковым проблемами их населенного пункта и в областном центре справляются с большим трудом. Сельчанам пообещали сохранение льгот и статуса территорий, но обещать - не значит жениться.



Остается загадкой, почему присоединение новых территорий официально рассматривает только Тамбов, а сами эти территории никто не спрашивает. Напомним, инициативу рассматривала только Тамбовская городская Дума, но не сельсовет или администрация района. На этот вопрос Максим Косенков не ответил.



Как говорит депутат Артём Александров, запрос на обсуждение этого довольно спорного с точки зрения принятия решений вопроса есть, поэтому встречи с населением будут продолжены. Сотни жителей села Покрово-Пригородное Тамбовского района приняли участие в народном сходе по вопросу присоединения села к городу Тамбову. По просьбе жителей сход помог организовать депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров, уже на финальной стадии подготовки подключилась местная администрация, предоставив для встречи здание дома культуры.Сельчане высказали сомнения в целесообразности слияния их села с областным центром. Много вопросов вызывают: сохранение сельских льгот и уровня тарифов, водоснабжение, расчистка дороги в зимнее время.Депутат Артём Александров рассказал, какие могут быть последствия у объединения села с городом. В первую очередь, это повышение налогов из-за увеличения кадастровой стоимости земли. Под угрозой и некоторые сельские преференции, в частности, сельская ипотека. Многие жители, понимая это, выступили против инициативы присоединения села к городу.Убедить жителей в обратном попытался глава администрации Тамбова Максим Косенков, который почему-то решил, что это не народный сход, а организованная сельсоветом встреча лично с ним. У некоторых это вызвало еще больший негатив не только к идее присоединения, но и к самому Косенкову, который стал рисовать "радужные перспективы села" под своим началом. Учитывая близость Покрово-Пригородного к Тамбову, жители в курсе, что с обозначенными Косенковым проблемами их населенного пункта и в областном центре справляются с большим трудом. Сельчанам пообещали сохранение льгот и статуса территорий, но обещать - не значит жениться.Остается загадкой, почему присоединение новых территорий официально рассматривает только Тамбов, а сами эти территории никто не спрашивает. Напомним, инициативу рассматривала только Тамбовская городская Дума, но не сельсовет или администрация района. На этот вопрос Максим Косенков не ответил.Как говорит депутат Артём Александров, запрос на обсуждение этого довольно спорного с точки зрения принятия решений вопроса есть, поэтому встречи с населением будут продолжены.



