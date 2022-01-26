|
Максим Косенков: «На заборе тоже пишут»
Вчера, 09:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы была обсуждена тема о намерениях ООО «РКС-Тамбов» приостановить услуги водоотведения на объектах муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» в связи с долгами предприятия.
Вопрос поднял председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров, предложивший администрации города вместе с депутатами найти выход из сложившейся ситуации.
«При этом «РКС» умалчивает, что общество должно городу миллионы рублей за аренду муниципального имущества и сами добровольно отказываются платить. Если есть взаимные долги, то можно произвести взаимозачет, как-то выйти из ситуации, а шантажировать в отопительный сезон поставщика тепла недопустимо», – заявил Артем Александров.
Отвечая на вопрос врип главы города Тамбова Максим Косенков, заявил, что «на заборе тоже пишут» и «никто ничего не отключит».
Вечером этого же дня в «РКС» заявили, что поданная ими информация была неверно истолкована.
Фото – Тамбовская городская Дума
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.