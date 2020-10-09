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» » Жители Покрово-Пригородное: «Мы будем до конца защищать детскую площадку»

Жители Покрово-Пригородное: «Мы будем до конца защищать детскую площадку»

Сегодня, 10:45
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Жители Покрово-Пригородное: «Мы будем до конца защищать детскую площадку» Набирают обороты протестные мероприятия в селе Покрово-Пригородное в Тамбовском районе. Вчера, 10 октября, местные жители собрали народный сход по вопросу застройки территории детской площадки магазином «Магнит» по ул. Советская.

«В связи с формированием земельных участков под магазин «Магнит», дом быта и аптеку детская площадка будет перенесена на согласованную с жителями территорию с новым оборудованием и благоустройством для отдыха родителей», — ранее с таким текстом появилось объявление на территории детской площадки.

На встречу приехал глава сельского совета Сергей Сыщиков, который вначале заявил, что «нас даже не спросят» и «все равно землю купят». С подобной постановкой вопроса категорически не согласились местные жители, которые дали понять, что они будут до конца защищать детскую площадку.

На основной вопрос, кто потенциальный инвестор (застройщик), ответа от главы сельсовета участники схода так и не получили, якобы руководитель поселения не располагает информацией.

В ходе диалога жителям удалось убедить главу поселения в решительности их действий. Сергей Сыщиков пообещал населению, что застраивать участок в разрез с мнением жителей не будут.

«Сегодня сказали одно, а завтра может быть совершенно другое. В этой связи вместе с жителями мы взяли вопрос под контроль, и ещё раз подчеркну, любой вопрос местного значения, затрагивающий интересы граждан, должен в обязательном порядке согласовываться с гражданами», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, который выступил организатором схода.
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