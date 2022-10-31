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» » 15 ноября пройдут публичные слушания о присоединении трёх сельсоветов к Тамбову

15 ноября пройдут публичные слушания о присоединении трёх сельсоветов к Тамбову

Сегодня, 12:42
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15 ноября пройдут публичные слушания о присоединении трёх сельсоветов к Тамбову15 ноября в 16.00 в молодежном театре в Тамбове пройдут публичные слушания по вопросу присоединения к областному центру трёх сельских советов Тамбовского района: Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсовета.

Ранее с инициативой выступили депутаты Тамбовской городской Думы, после чего оказалось, что основная идея увеличения численности города, может быть, не реализована. Согласно ответу Ростата численность Тамбова по состоянию на 1 октября 2021 г., когда проводилась перепись, составила 261 тыс. человек. Новые территории дадут 32 729 человек, что не позволит преодолеть планку в 300 тыс.

Фото - zdorovs.livejournal.com/
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15 ноября пройдут публичные слушания о присоединении трёх сельсоветов к Тамбову

Сегодня, 12:42
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