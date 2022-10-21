Депутаты областной Думы призывают не торопиться с расширением Тамбова Комментариев: 0



Как отметил руководитель фракции Андрей Жидков, коммунистов интересует, насколько эффективно увеличивать территорию города в период СВО и формирования бюджетов всех уровней:



- Все мероприятия по объединению вносят определённую сумятицу, и, кроме того, важно слышать мнение граждан – ведь присоединяются обычно те, кто хочет присоединиться. А здесь инициатива исходит не от Тамбовского района, а от властей города Тамбова.



Политик отметил, что в результате отрыва сёл населённых пунктов район лишится значительных трудовых ресурсов, а также налогооблагаемой и промышленной базы. При этом за 20 лет Притамбовье потеряло примерно 2 тысячи человек – а из-за объединения потеряет 30 тысяч за два месяца.



«Лишать крупный район его преимуществ, особенно социально-экономических, просто так нельзя. Этот вопрос требует серьёзной проработки – и не электронных площадках, а на публичных слушаниях, которые бы чётко показывали волеизъявление граждан. А идея присоединения территорий сейчас и не подготовлена как следует, и очень затратна», - считает депутат.



Иван Шарапов На пленарном заседании Тамбовской областной думы 25 октября фракция КПРФ подняла вопрос о запланированном присоединении к Тамбову - Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района.Как отметил руководитель фракции Андрей Жидков, коммунистов интересует, насколько эффективно увеличивать территорию города в период СВО и формирования бюджетов всех уровней:Политик отметил, что в результате отрыва сёл населённых пунктов район лишится значительных трудовых ресурсов, а также налогооблагаемой и промышленной базы. При этом за 20 лет Притамбовье потеряло примерно 2 тысячи человек – а из-за объединения потеряет 30 тысяч за два месяца.- считает депутат.



