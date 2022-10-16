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Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов

Сегодня, 10:14
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Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктовВозможно, в ближайшее время Тамбовская городская Дума выступит с инициативой преобразования муниципальных образований путем объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом.

Согласно документу, с инициативой выступит глава администрации города Максим Косенков. Городская Дума предложит, сельсоветам поддержать эту инициативу, объявит о проведении публичных слушаний и создаст рабочую группу. Срок проведения публичных слушаний по вопросу преобразования не может быть менее 1 месяца. Заинтересованные граждане смогут вносить предложения и замечания, как в ходе проведения слушаний, так и путем направления своей точки зрения в Гордуму в период с 1 по 15 ноября.

При этом депутатам до настоящего момента даже не предоставили документов по обсуждаемому вопросу.

«Все делают в рамках старой доброй традиции «депутатам не обязательно все знать, их дело руки поднимать». Региональные власти декларативно заявили о важности этого процесса для развития Тамбова, но никто не удосужился, объяснить: почему именно до конца года мы обязаны завершить этот процесс? Никто не удосужился провести на должном уровне соответствующую разъяснительную работу среди населения, всех просто ставят перед фактом», - отмечает депутат гордумы Артем Александров.
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Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов

Сегодня, 10:14
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Возможно, в ближайшее время Тамбовская городская Дума выступит с инициативой преобразования муниципальных образований путем объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом.

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