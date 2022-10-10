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К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов
Вчера, 15:34
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В Правительстве Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к Тамбову шести населенных пунктов Тамбовского района, а именно п. Строитель, с. Бокино, д. Лужки, п. Тригуляй, с. Покрово-Пригородное и д. Перикса, где проживают около 30 тысяч человек.
По словам руководителя области Максима Егорова - это решение позволит более комплексно решать вопросы местного значения, как на исторической части города Тамбова, так и на присоединенных территориях. До конца этого года планируют провести необходимые юридические процедуры.
Однако не все политики считают, что необходимо спешить с этим вопросом. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова необходимо гласное и открытое обсуждение подобных вопросов с местными жителями и с депутатским корпусом.
Кроме того, депутат отмечает, что власти города Тамбова не могут самостоятельно содержать уже присоединенные в прошлом году территории.
«Бюджет Тамбова не справляется с реконструкцией инфраструктуры поселка Первомайского. Да и вообще, есть серьезные нарекания к деятельности действующего состава администрации города, и вряд ли он справится с вопросами местного значения на ещё большей территории. За последнее время уровень и качество жизни многих горожан существенно снизились», - отмечает Александров.
Фото: AERO TAMBOV
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