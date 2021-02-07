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» » К Тамбову могут присоединить часть Тамбовского района

К Тамбову могут присоединить часть Тамбовского района

Сегодня, 09:17
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К Тамбову могут присоединить часть Тамбовского района В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу присоединения части Донского сельсовета Тамбовского района к областному центру. Статус сельской территории в рамках городского округа планируют сохранить, чтобы местные жители не потеряли соответствующие льготы.

На особый контроль будет поставлен вопрос проведения информационно-разъяснительной работы по поводу сохранения жителями присоединяемых территорий льгот и преференций.
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