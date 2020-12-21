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Часть Донского сельсовета передадут городу Тамбову
Сегодня, 09:10
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Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.
Местные жители до настоящего времени не обеспечены водой, АО «ТКС» отказывается подключать дома, так как они не входят в зону деятельности городского водоканала. Администрация города пообещала, что изучит и мнение жителей микрорайона.
Фото: Алексей Бучнев
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