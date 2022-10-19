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Тамбовчане задаются вопросами целесообразности инициативы присоединения трех сельсоветов
Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований путем объединения Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов Тамбовского района с городским округом - город Тамбов.
Решение было принято в такой спешке, что депутаты получили документы лишь вечером во вторник, а заседание было назначено на среду.
Согласно документам: «Инициатива обусловлена как историческими традициями, так и стремлениями к повышению качества муниципальных услуг». Иных внятных объяснений городские власти не смогли привести.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова: мы живем в непростое время, есть более актуальные темы и проблемы, чем новая нарезка муниципалитетов.«Неслучайно на заседании гордумы я заявил, что в проекте решения, внесенном М. Косенковым, нет ни одной цифры, все рассуждения сводятся к тому, как будет хорошо. Нет примерных расчетов, насколько увеличится расходная и доходная часть городского бюджета, на какие программы и средства сможет рассчитывать Тамбов, даже какая численность будет у округа после всех изменений. Отдельный аспект, как скажется отторжение трех значимых сельсоветов на существовании Тамбовского района, какие там возникнут диспропорции по линии бюджета»,
- отмечает Александров.
В этой связи неслучайно многие горожане задаются вопросами целесообразности принятия решения.
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