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Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова

Вчера, 18:59
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Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров опубликовал ответ из Федеральной службы государственной статистики по вопросу численности населения города Тамбова. Напомним, что Тамбовская городская Дума с подачи руководства администрации Максима Косенкова инициировала процесс присоединения к Тамбову трех сельсоветов. По словам властей, после присоединения численность Тамбова должна составить 320 тыс. человек, что даст гипотетическую возможность привлечения дополнительных средств из центра.

«Вот только с цифрами инициаторы ошиблись, поскольку опирались на предварительную оценку, а не на результаты переписи. Согласно ответу Росстата, численность Тамбова по состоянию на 1 октября 2021 г., когда проводилась перепись, составила 261 тыс. человек. Новые территории дадут 32 729 человек, что не позволит преодолеть планку в 300 тыс. Идея вызвала серьезные возмущения в этих сельсоветах, не говоря про негативные бюджетные последствия для Тамбовского района. Поэтому предлагаю отозвать инициативу и заняться решением конкретных проблем граждан, а не нарезкой территорий», - отмечает Александров.
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