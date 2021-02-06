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Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»
В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности губернатора в рамках обновленного перечня, утвержденного Президентом РФ. «За годы правления Александра Никитина мы потеряли почти 70 тысяч человек, смертность превышает рождаемость в 2,3 раза. Доля пенсионеров составляет около 35%. Перспективная молодежь в массовом порядке покидает пределы области, поскольку другой критерий - уровень жизни населения один из самых низких в стране.
Среднестатистическая заработная плата в районе 30 тыс. рублей, но и не все могут рассчитывать на такие деньги, многие батрачат за 18-20 тыс. рублей»,
- отмечает Артем Александров.
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В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности
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