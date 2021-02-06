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» » Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»

Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»

Вчера, 20:09
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Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности губернатора в рамках обновленного перечня, утвержденного Президентом РФ.

«За годы правления Александра Никитина мы потеряли почти 70 тысяч человек, смертность превышает рождаемость в 2,3 раза. Доля пенсионеров составляет около 35%. Перспективная молодежь в массовом порядке покидает пределы области, поскольку другой критерий - уровень жизни населения один из самых низких в стране.

Среднестатистическая заработная плата в районе 30 тыс. рублей, но и не все могут рассчитывать на такие деньги, многие батрачат за 18-20 тыс. рублей», - отмечает Артем Александров.
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Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер»

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