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Численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек
Сегодня, 11:44
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В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.
«Это объективный фактор, который связан, прежде всего, со структурой населения, прежде всего, с позициями, которые связаны с тем, что у нас недостаточное количество женщин фертильного возраста», - заявил председатель Общественной палаты Владимир Пеньков.
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