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Артем Александров: «В Тамбове не должно быть забытых окраин»
Сегодня, 09:33
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На днях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями микрорайона «ТЭЦ» города Тамбова.
Горожане рассказали о спектре проблем: многие территории годами не благоустраивают, тамбовчан вновь беспокоит резкий удушающий запах фенола, подвалы домов более 20 лет утопают в грунтовых водах и другие моменты.
По словам местных жителей, о них уже давно забыли, так как они живут на окраине Тамбова.
«С таким раскладом дел мириться нельзя. Не должно быть деления по качеству жизни на центр и окраины. В Тамбове не должно быть забытых окраин», - убежден Артем Александров, который вместе с жителями будет добиваться решения обозначенных вопросов.
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