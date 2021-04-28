Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

В Тамбове ямочный ремонт дорог выполнен на 15%

В селе Троицкая Вихляйка сгорел 21 дом

Завтра завершится отопительный сезон в Тамбове

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки

Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов

Выборы главы Котовска снова отложили

Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск»

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке

» » Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией»

Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией»

Вчера, 09:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией»Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.

Свое решение Артем Александров прокомментировал следующим образом: «Меня избрали тамбовчане в городскую Думу, поддержав программу и позицию коммунистов. Я не имею морального права сложить свои депутатские полномочия и перейти на работу в администрацию города Тамбова, которая контролируется другими партиями. Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией».

Большинство горожан поддержали решение депутата гордумы. По мнению тамбовских экспертов, таким образом, оппозиционного политика хотели исключить из активной политической деятельности. Артем Александров планирует участвовать в новом избирательном цикле, в Тамбовской области будут проходить выборы в областную и Государственную думы.

«На сегодняшний момент, учитывая сложившуюся в городе и области ситуацию, особенно с учётом внутренних противоречий в самой администрации, это единственное верное решение. Программа КПРФ по нашему городу совершенно несовместима с той политикой, которую проводит «ЕР» в фиктивном браке с «Родиной», и тем более её будет невозможно реализовать под их началом. Кадровые интриги не способны разрешить внутренний политический кризис. Многие граждане не понимают, почему до сих пор нет главы, не назначены замы губернатора спустя полгода после выборов», - считает тамбовский политик Дмитрий Кребс.

Что касается очередного срыва конкурса по избранию главы города Тамбова, то как считает Артем Александров это делается для того, что­бы сохранить статус-кво. «Сейчас врип главы является Максим Косенков. Если бы конкурс состоялся, он бы потерял этот статус и был бы избран новый градоначальник. Поэтому под тем или иным предлогом конкурс не проводят, хотя это в корне неверное решение. Кандидатам отказывают по формальным признакам», - отмечает депутат.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы

Ряд депутатов гордумы выступают за прямые выборы главы города

В гордуме обсудили способы избрания главы города

Депутат Артем Александров запустил видеоканал

Депутат гордумы призвал повысить открытость органов власти

Артем Александров: «Мы на верном пути, мы должны усиливать протестную актив ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Арбитражный суд начал процедуру банкротства «Первомайскхиммаш»

Сегодня, 09:37
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры наблюдения (банкротства) в отношении предприятия ООО «Первомайскхиммаш».

В Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима

Сегодня, 09:26
0
В период майских выходных в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией»

Вчера, 09:13
0
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.

Суд рассмотрит дело об изнасиловании малолетней

28 апреля 2021
0
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Инжавинского района, которого обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не

В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону

28 апреля 2021
0
В Тамбове стартует подготовка к отопительному сезону, из-за этого горожан ждет отключение горячего водоснабжения.

Оценены шансы «Тамбова» набрать очки на финише сезона РПЛ

28 апреля 2021
0
Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.

В Моршанске прошёл турнир посвящённый подвигу Героя Советского Союза

27 апреля 2021
0
24 апреля 2021 г. в Моршанском спортивном комплексе «Дельфин» прошёл турнир по волейболу, посвящённый 36-летию подвига командира группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения Кузнецова Николая Анатольевича.

Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчик

27 апреля 2021
0
В Тамбовском районе в пос. Строитель произошло ЧП - из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома выпал 5-летний мальчик. К счастью ребенок жив, доставлен в больницу для лечения.

Конкурс на главу Тамбова признан несостоявшимся

27 апреля 2021
0
Сегодня конкурс на главу города Тамбова признан несостоявшимся из-за выбытия всех кандидатов.

Александру Никитину исполнилось 45 лет

26 апреля 2021
0
Сегодня глава администрации Тамбовской области отмечает юбилейный день рождения – Александру Никитину исполнилось 45 лет. Глава администрации Тамбовской области с 22 сентября 2015, ранее возглавлял Тамбовскую областную Думу.

В Тамбовской области прогнозируются заморозки

26 апреля 2021
0
Начавшаяся рабочая неделя будет прохладной.

Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

25 апреля 2021
0
У избирателей Тамбовской области теперь есть возможность принять участие в уникальном эксперименте – дистанционном электронном голосовании. Для этого нужно иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».

Тамара Плетнева не вошла в состав руководства КПРФ

25 апреля 2021
0
24 апреля в Подмосковье завершился первый этап XVIII съезда КПРФ. В руководящие органы избрано 364 человека, в том числе от Тамбовской области в состав ЦК КПРФ руководитель регионального партийного отделения Андрей Жидков, кандидатами в члены центрального комитета секретари Тамбовского ОК КПРФ

ДТП спровоцировало пробку в центре Тамбова

25 апреля 2021
0
Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Советская и Октябрьская столкнулось два легковых автомобиля.

Жильцы аварийного дома в Котовске с 2013 года добиваются расселения

25 апреля 2021
0
В 2013 году жилой дом № 8 по ул. Кирпичная в городе Котовске был признан аварийным, с тех пор местные жители добиваются от властей расселения.

Несмотря на проливной дождь в Тамбове прошел субботник на р. Студенец

24 апреля 2021
0
Сегодня в городе Тамбове, несмотря на пасмурную погоду и временами проливной дождь, прошел традиционный субботник на р. Студенец.

Замначальника исправительной колонии наживался на труде заключенных

24 апреля 2021
0
Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Тамбовчан ждет холодная погода

24 апреля 2021
0
На следующей неделе жителей Тамбовской области ждет прохладная погода - по ночам столбик термометра может опускаться до 0 градусов тепла.

АО «ТКС» не успело в срок восстановить благоустройство по ул. Гастелло

24 апреля 2021
0
АО «ТКС» продолжает восстанавливать благоустройство по ул. Гастелло в городе Тамбове после реконструкции участка канализационного коллектора. Работы должны были завершить еще несколько месяцев назад, потом городские власти продлили срок до 15 апреля и снова водоканал не смог их закончить.

В Тамбове пройдет акция: «Городскую власть к ответу»

24 апреля 2021
0
На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».

Станцию Рада присоединят к Тамбовскому району

23 апреля 2021
0
На уровне законодательного собрания ускорят работу по восстановлению границ станции Рада, которая в настоящее время относится к Рассказовскому району, хотя фактически располагается на территории Тамбовского района, в двух километрах от пос. Новая Ляда.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги