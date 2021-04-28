Артем Александров: «Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией» Комментариев: 0



Свое решение Артем Александров прокомментировал следующим образом: «Меня избрали тамбовчане в городскую Думу, поддержав программу и позицию коммунистов. Я не имею морального права сложить свои депутатские полномочия и перейти на работу в администрацию города Тамбова, которая контролируется другими партиями. Нам не по пути с «Родиной» и «Единой Россией».



Большинство горожан поддержали решение депутата гордумы. По мнению тамбовских экспертов, таким образом, оппозиционного политика хотели исключить из активной политической деятельности. Артем Александров планирует участвовать в новом избирательном цикле, в Тамбовской области будут проходить выборы в областную и Государственную думы.



«На сегодняшний момент, учитывая сложившуюся в городе и области ситуацию, особенно с учётом внутренних противоречий в самой администрации, это единственное верное решение. Программа КПРФ по нашему городу совершенно несовместима с той политикой, которую проводит «ЕР» в фиктивном браке с «Родиной», и тем более её будет невозможно реализовать под их началом. Кадровые интриги не способны разрешить внутренний политический кризис. Многие граждане не понимают, почему до сих пор нет главы, не назначены замы губернатора спустя полгода после выборов», - считает тамбовский политик Дмитрий Кребс.



Что касается очередного срыва конкурса по избранию главы города Тамбова, то как считает Артем Александров это делается для того, что­бы сохранить статус-кво. «Сейчас врип главы является Максим Косенков. Если бы конкурс состоялся, он бы потерял этот статус и был бы избран новый градоначальник. Поэтому под тем или иным предлогом конкурс не проводят, хотя это в корне неверное решение. Кандидатам отказывают по формальным признакам», - отмечает депутат.

Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров отказался от предложения Максима Косенкова переходить на должность заместителя главы администрации Тамбова. Пост вице-мэра был предложен Александрову в ходе последнего заседания гордумы.Свое решение Артем Александров прокомментировал следующим образом:Большинство горожан поддержали решение депутата гордумы. По мнению тамбовских экспертов, таким образом, оппозиционного политика хотели исключить из активной политической деятельности. Артем Александров планирует участвовать в новом избирательном цикле, в Тамбовской области будут проходить выборы в областную и Государственную думы., - считает тамбовский политик Дмитрий Кребс.Что касается очередного срыва конкурса по избранию главы города Тамбова, то как считает Артем Александров это делается для того, что­бы сохранить статус-кво.



