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Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом
Вчера, 09:56
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Жители недавно включенных в состав Тамбова территорий, которые уже почувствовали на себе увеличение тарифов и утрату ряда льгот, характерных для сельской местности, никак не могут дождаться какой-то пользы для себя от вхождения в состав областного центра.
В частности, жители поселка Тригуляй неоднократно поднимали вопрос об обеспечении доступным общественным транспортом, возможно, за счет муниципального перевозчика. В настоящее время стоимость проезда в автобусах, например, из Котовска, значительно выше, чем в городском транспорте в пределах исторической части города.
В связи с этим жители выдвигают требование об обеспечении городского тарифа на общественный транспорт до Тамбова или хотя бы разумной цены, доступной для жителей городского округа Тамбова.
Ранее аналогичная проблема была замечена и жителями поселка Строитель, однако там ее удалось быстро решить путем корректировки нескольких городских маршрутов. В отличие от этого, для Тригуляя вопрос остается актуальным.
Фото: «ПроТамбов»
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