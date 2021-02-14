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Жители деревни Красненькая выступают за присоединение к Тамбову
Сегодня, 09:32
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Многие жители деревни Красненькая Донского сельсовета Тамбовского района выступают за присоединение к областному центру. По их мнению, это позволит решить многие социально-экономические вопросы поселка.
Присоединение части земель пригорода к Тамбову позволит урегулировать вопросы с принадлежностью инженерных сетей, стабильной подачей коммунальных ресурсов, обслуживанием и содержанием автомобильных дорог, транспортом и иными аспектами жизнеобеспечения территорий. При этом будут сохранены так называемые «сельские льготы».
В тоже время, по словам местных жителей, администрация Донского сельсовета активно препятствует проведению общего голосования среди жителей деревни Красненькая с целью положительного решения вопроса.
Фото: Мария Терехова
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