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Вековой лес в поселке Тригуляй может быть вырублен
Сегодня, 09:44
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Жители поселка Тригуляй в Тамбовском районе бьют тревогу - местные власти решили отдать под размещение садоводческого товарищества участки вековых лесов, которые располагаются вокруг поселка. В частности, речь идет об СНТ «Февраль». При этом в документах нет никах ограничений по застройке, хотя на участках лесного фонда запрещена частная капитальная застройка.
Жители считают, что под видом садоводческого товарищества на месте лесного массива возведут частные домовладения. Прокуратура на заявление граждан отписалась, что нарушение законодательства нет.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров считает, что механизм вывода земель лесного фонда очень напоминает тот, который был использован по незаконному отчуждению лесного фонда в Пригородном лесу.
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