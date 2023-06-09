Администрация Тамбова перекладывает свои обязательства на горожан? Комментариев: 0



Площадка расположена в районе дома № 68А, к. 1А на улице Степной, недалеко от улицы Заводской и промышленной зоны, а также рядом с частным и многоквартирным сектором. Жители считают, что выбранное место для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) не оптимально и создает проблемы для благополучного проживания окружающих жителей. Они отмечают, что площадка используется не только гражданами, но и предприятиями, расположенными в промышленной зоне.



Горожане обратились за помощью к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с просьбой решить эту проблему. От их имени депутат направил запрос в администрацию города, просив перенести площадку в другое место. В ответе на запрос Александров получил отписку от замглавы администрации города Ю.А. Клинкова. Замглава считает, что вопрос о переносе места сбора ТКО для жителей дома № 68А, к. 1А на улице Степной должен решаться собственниками помещений через управляющую организацию.



Эта проблема не только затрагивает жителей многоквартирного дома, но и частного сектора, которые также обратились к депутату. Жители частного сектора не имеют управляющих компаний, которые могли бы помочь решить эту проблему.



Важно напомнить, что согласно разъяснениям организации обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы об установке контейнерных площадок в населенных пунктах и приобретении контейнеров относятся к обязанностям органов местного самоуправления. Администрация Тамбова продолжает передавать ответственность за обустройство мусорных площадок на жителей города, так считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. На этот раз речь идет о контейнерной площадке для сбора мусора, которая вызвала недовольство местных жителей.Площадка расположена в районе дома № 68А, к. 1А на улице Степной, недалеко от улицы Заводской и промышленной зоны, а также рядом с частным и многоквартирным сектором. Жители считают, что выбранное место для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) не оптимально и создает проблемы для благополучного проживания окружающих жителей. Они отмечают, что площадка используется не только гражданами, но и предприятиями, расположенными в промышленной зоне.Горожане обратились за помощью к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с просьбой решить эту проблему. От их имени депутат направил запрос в администрацию города, просив перенести площадку в другое место. В ответе на запрос Александров получил отписку от замглавы администрации города Ю.А. Клинкова. Замглава считает, что вопрос о переносе места сбора ТКО для жителей дома № 68А, к. 1А на улице Степной должен решаться собственниками помещений через управляющую организацию.Эта проблема не только затрагивает жителей многоквартирного дома, но и частного сектора, которые также обратились к депутату. Жители частного сектора не имеют управляющих компаний, которые могли бы помочь решить эту проблему.Важно напомнить, что согласно разъяснениям организации обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы об установке контейнерных площадок в населенных пунктах и приобретении контейнеров относятся к обязанностям органов местного самоуправления.



