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В центре Тамбова жители выступают против сноса своих домов
Сегодня, 09:03
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров озвучил проблему жителей центра города, которых хотят снести, а их территорию застроить многоквартирными элитными домами.
Речь идет о жилом квартале в районе ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса в городе Тамбове. Потенциальным инвестором развития территории выступило ООО «Первая строительная компания».
«В квартале есть ветхие дома, наверное, некоторые хотели бы за счет инвестора получить новое жилье или приемлемую денежную компенсацию, но озвученные ООО «Первая строительная компания» планы категорически не устраивают местных жителей. У многих крепкие дома, и они не намерены их покидать», - отмечает Артем Александров.
В своем обращении жители отмечают, что на встрече застройщик предложил выкупать участки по заниженным ценам (в районе 500 – 700 тыс. руб.).
Депутат считает, что прокуратура и УФАС должны дать оценку действиям застройщика, поскольку ранее заключенный договор на развитие территории истек в конце прошлого года.
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