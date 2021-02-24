Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 Сегодня во второй половине дня Тамбовскую область накроет непогода в виде ледяного дождя - улицы превратятся в каток.

В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу 0 В 2021 году планируется организовать авиарейсы из аэропорта «Тамбов» в Анапу это будет уже шестой рейс из нашего областного центра.

Центр Тамбова хотят застроить многоэтажками 0 Частный сектор в центре города Тамбова в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса планируют застроить многоэтажными многоквартирными домами, соответствующий проект опубликован на сайте управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области.

АО «ТСК» заплатило в бюджет более 646 млн. рублей 0 За 2020 год АО «Тамбовская сетевая компания» отчислила в бюджеты разных уровней более 646 млн. рублей.

Два человека пострадали в результате ДТП в Ржаксинском районе 0 За прошедшие выходные дни, с 21 по 23 февраля, на территории Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять участников дорожного движения получили ранения.

Тамбовчане могут подготовиться к Тотальному диктанту-2021 0 С 22 февраля стартовали курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Жители Тамбовской области тоже могут подготовиться к просветительской акции. Бесплатные курсы будут проходить как на базе Пушкинской библиотеке, так и в режиме онлайн.

ИА «Тамбов-информ» поздравляет с Днем защитника Отечества 0 Сегодня вся страна отмечает общенациональный праздник – День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР в суровые годы, тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-морского флота.

Члены СНТ «Мотор» несколько лет пытаются защитить свои права 0 Вот уже несколько лет члены садового некоммерческого товарищества «Мотор» (Тамбовский район) пытаются защитить свои земельные права. По словам членов товарищества, участок семьи Т. расположен на земле общего пользования, что препятствия для обслуживания линии электропередачи. На спорном земельном

В Тамбовской области полностью вакцинировали 16 тысяч человек 0 В Тамбовской области полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек. Кроме того, очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в наш регион.

В Тамбове открыли памятник лётчику-штурмовику Ивану Драченко 0 Вчера в городе Тамбове был открыт памятник-бюст Герою Советского Союза, Полному кавалеру ордена Славы, лётчику-штурмовику Ивану Драченко, который летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге.

В Тамбове коммунисты провели «народный сход» 0 Сегодня в городе Тамбове у памятника Зои Космодемьянской состоялась акция, приуроченная к 23 февраля. Организаторами так называемого «народного схода» выступили депутаты от КПРФ.

В Тамбовской области капитально отремонтируют два ж/д переезда 0 В 2021 году по линии Юго-Восточной железной дороги будет отремонтировано два железнодорожных переезда: Бокино – Кариан-Строганово, расположенной в рабочем посёлке Знаменка и Кочетовка – Турмасово, проходящим через город Мичуринск.

В Ржаксинском районе загорелась школа 0 В 02:30 22.02.2021 г. в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании деревянных перекрытий в помещении спортазала филиала МБОУ "Ржаксинская СОШ №2" им Г.А. Пономарева по адресу: Тамбовская

В области выросли цены на продукты питания 0 Служба статистики продолжает фиксировать рост цен на услуги и продукты питания в Тамбовской области.

Без повышения тарифов капремонт водопровода в Тамбове невозможен 0 В администрации города Тамбова прошли общественные обсуждения концессионного соглашения, предложенного ОАО «Российские коммунальные системы» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения города.

После 15 лет игры в лотерею мужчина выиграл загородный дом 0 Житель Тамбовской области Абдусамад Гулов после 15 лет игры в лотерею выиграл загородный дом.

На смену холодной погоде в Тамбов придёт потепление 0 На следующей неделе в Тамбов придет потепление, правда, ближе к выходным. В среду нас еще будут ждать 30 градусные морозы, а вот в субботу днем потеплеет до 2 градусов тепла.

«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка 0 ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.

В Тамбове завершили аварийные работы на водоводе 0 Ночью сотрудники тамбовского водоканала завершили работы по замене поврежденного участка водовода диаметром в 600 мм на улице Советской города Тамбова.

Стадион «Спартак» не может соответствовать требованиям РПЛ 0 Жители города Тамбова продолжают задавать вопросы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак».