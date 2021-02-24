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Центр Тамбова хотят застроить многоэтажками
Вчера, 10:51
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Частный сектор в центре города Тамбова в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса планируют застроить многоэтажными многоквартирными домами, соответствующий проект опубликован на сайте управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области.
Проектом предполагается строительство шести 8-этажных жилых домов, в одном из которых будет располагаться магазин, двух пятиэтажек и четырех 6-этажных жилых домов, а также подземной парковки.
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