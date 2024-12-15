Прокуратура выявила нарушения в реализации концессионного соглашения по водоснабжению в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального

Жители села Покрово-Пригородное требуют решения проблемы с наледью 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовского городского округа несколько дней не устраняли последствия порыва на сетях водоснабжения, из-за чего на улице образовалась наледь. Ситуация создала серьёзную угрозу как для движения транспорта, так и для пешеходов, особенно вблизи автобусной остановки.

Жители Тамбова записали повторное обращение к президенту о капитальном ремонте дома 0 Жители многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове вновь обратились к президенту России Владимиру Путину, записав повторное видеообращение. Они просят вмешаться в ситуацию с капитальным ремонтом их дома, которая, по их словам, остаётся нерешённой уже много лет, - сообщает издание

Возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в пруду «Рогатый» 0 Вблизи деревни Барановка Токаревского муниципального округа массовая гибель рыбы в пруду «Рогатый» привела к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред животному миру и рыбным запасам). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области

В Тамбове жители улицы Николая Вирты месяцами ждут ликвидации коммунального разрытия 0 Жители дома №28 по улице Николая Вирты уже более месяца терпят неудобства из-за коммунального разрытия, оставленного после ремонта труб отопления 11 ноября. Разрытие, которое не засыпают до сих пор, вызывает негодование горожан: около 30 человек вынуждены буквально отапливать улицу, оплачивая

В Тамбове у ресторана «Дебют» течёт канализация, ситуация усугубляется морозами 0 Жители Тамбова второй неделю наблюдают течь канализации у ресторана «Дебют» на улице Советская, 79. О проблеме сообщил местный житель Олег Карнаухов на своей странице «ВКонтакте».

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов выразил недовольство работой подрядчиков по уборке дорог от снега. На оперативном совещании и.о. министра автодорог Альберт Чурилов доложил, что региону требуется свыше тысячи единиц техники для расчистки дорог, но в готовности находятся только 850

Посетители фитнес-центра «Re’форма» столкнулись с проблемой доступа в спортзал 0 В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились посетители фитнес-центра «Re’форма», расположенного в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «РИО» в Тамбове. По их словам, утром 16 декабря они в течении некоторого времени не могли попасть в спортзал из-за действий охраны торгового

В микрорайоне Майский асфальт укладывают на лед: жители и активисты требуют проверки 0 Несмотря на метель и морозы, подрядчик ООО «Тамбовстроймеханизация» продолжает укладку асфальта в микрорайоне Майский при температуре -7°C. Работы ведутся даже ночью, игнорируя снегопад и лед на основании дороги.

Прокуратура привлекает сотрудника АО "ТКС" к ответственности за нарушение экологических норм 0 В Тамбове прокуратура Октябрьского района инициировала привлечение к административной ответственности начальника службы управления и обслуживания объектов АО "ТКС" за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сетей водоотведения в микрорайоне Майский.

Власти Тамбовской области закупают новогодние подарки для детей 0 К Новому году в Тамбовской области закупят 5,5 тысячи подарков для детей. На их приобретение в региональном бюджете предусмотрено 7,2 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам торгов, которые завершатся до 16 декабря.

СК России проверяет нарушения экологического законодательства в Тамбове 0 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о ходе проверки нарушений природоохранного законодательства в Тамбове. Контроль за ситуацией взял на себя центральный аппарат СК.

В Тамбове построят элитный жилой комплекс с набережной и пляжем 0 Власти Тамбова планируют заключить договор с ООО «СЗ „Тамбовстарстрой“» на комплексное развитие территории между улицами Андреевской и Уборевича. На участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в течение 10 лет появится элитный жилой комплекс.

В Тамбовской области выбрали лучших участковых уполномоченных полиции 0 На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений подвели итоги регионального конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области». Победителями стали старший лейтенант полиции Горячев из Уварова и капитан полиции Виталий Шевяков из Мичуринска.

Вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» прошёл в Тамбове 0 В Тамбовском областном краеведческом музее состоялся вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», организованный Центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Мероприятие было посвящено теме семейных ценностей в индийской традиции и прошло в рамках Года семьи.

Депутат обратился в прокуратуру из-за состояния дороги на Андреевской улице 0 В южной части Тамбова нарастает конфликт, связанный с неудовлетворительным состоянием дорог и инфраструктуры. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил запрос в прокуратуру Ленинского района после того, как получил официальный ответ от Комитета дорожного хозяйства и транспорта,

На улице Рылеева в Тамбове устраняют порыв на тепловых сетях 0 Утром 14 декабря в Тамбове, в районе улиц Рылеева и Магистральной, произошел порыв на сетях теплоснабжения. В связи с этим пять центральных тепловых пунктов (ЦТП) были временно отключены для определения места повреждения.

В Тамбовской области усилили контроль за уборкой свалок и вывоза мусора 0 В Тамбовской области продолжается активная работа по борьбе с несанкционированными свалками и улучшению системы обращения с отходами. Врио главы региона регулярно поднимает эти вопросы на совещаниях, привлекая внимание к проблемам, связанным с вывозом мусора и уборкой стихийных свалок.

В Тамбове вновь зафиксирован крупный разлив канализационных стоков на улице Бастионной 0 На пересечении улиц Бастионной и Авиационной в Тамбове обнаружен масштабный разлив канализационных стоков. Новый инцидент превзошёл по масштабам предыдущий, о котором сообщалось ранее. Потоки нечистот образовали «озеро», ширина которого достигла почти километра, создавая резкий неприятный запах.

В Тамбовской области погибли два рыбака, провалившись под лёд 0 В Тамбовской области за последнюю неделю зафиксированы две трагедии, связанные с рыбалкой на непрочном льду. В водоёмах города Рассказово и Сосновского муниципального округа под лёд провалились и погибли два мужчины. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.