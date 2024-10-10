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Жители Дома ветеранов жалуются на состояние дороги и на проблемы с общественным транспортом
Сегодня, 08:22
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В последние годы было немало громких заявлений и разговоров о различных проектах, связанных с тамбовским Пригородным лесом, таких как IT-деревня и другие. Однако реальные проблемы местных жителей, проживающих в этой зоне, остаются без должного внимания. Недавно граждане, живущие в Пригородном лесу, обратились с жалобой к депутату Тамбовской городской думы Артёму Александрову, описав серьёзные трудности, с которыми они сталкиваются.
Жители сообщили, что дорога от Амакс Парк-отеля до Дома ветеранов труда находится в ужасном состоянии уже несколько лет. По словам граждан, рейсовый автобус перестал ходить до Дома ветеранов, а дорога окончательно разрушена большегрузами, которые перевозили стройматериалы и оборудование для парка «Сказочный лес». Несмотря на многократные просьбы о ремонте, дорога ремонтируется только до Амакса парка, а участок к Дому ветеранов остаётся без внимания.
Особенно страдают пожилые жители Дома ветеранов, которым трудно передвигаться на большие расстояния, особенно с тяжёлыми сумками. В районе отсутствуют магазины и аптеки, поэтому за продуктами приходится ездить в город.
Депутат Артём Александров, изучив изложенные факты, направил обращение в прокуратуру. Он надеется, что органы прокуратуры смогут обязать ответственные службы восстановить этот участок дороги, что особенно важно с наступлением осенне-зимнего периода, когда передвижение по разрушенной дороге станет ещё более затруднительным.
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