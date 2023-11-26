В Октябрьском районе также выявлены нарушения при реализации программы «Дорога к дому» Комментариев: 0



Прокуратура выявила, что договор на благоустройство пешеходной зоны в окрестностях многоквартирного дома № 7 по улице Победы (подрядчик - ООО «АртДорСтрой») был расторгнут по соглашению сторон. Работы на общественных территориях в районе многоквартирных домов № 149, № 159 А, № 159 Б по улице Мичуринская, а также в МАОУ «Центр образования им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (1 этап), выполненные подрядчиком ООО «АЗИМУТ», не были завершены в установленный срок. Также были нарушены сроки выполнения работ по благоустройству общественной территории по улице Социалистическая в районе МДОУ «Детский сад «Росиночка» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», где подрядчиком выступило ООО «СПЕЦКРАН».



«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 24.11.2023 года в отношении генерального директора ООО «АЗИМУТ» и генерального директора ООО «СПЕЦКРАН» были приняты два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении согласно ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в ответе прокуратуры.



Кроме того, указанным юридическим лицам были направлены представления о необходимости устранения нарушений законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову поступил новый ответ от прокуратуры на его обращение относительно нарушений условий муниципальных контрактов в рамках программы «Дорога к дому». На этот раз были раскрыты результаты проверки в Октябрьском районе города Тамбова.Прокуратура выявила, что договор на благоустройство пешеходной зоны в окрестностях многоквартирного дома № 7 по улице Победы (подрядчик - ООО «АртДорСтрой») был расторгнут по соглашению сторон. Работы на общественных территориях в районе многоквартирных домов № 149, № 159 А, № 159 Б по улице Мичуринская, а также в МАОУ «Центр образования им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (1 этап), выполненные подрядчиком ООО «АЗИМУТ», не были завершены в установленный срок. Также были нарушены сроки выполнения работ по благоустройству общественной территории по улице Социалистическая в районе МДОУ «Детский сад «Росиночка» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», где подрядчиком выступило ООО «СПЕЦКРАН».говорится в ответе прокуратуры.Кроме того, указанным юридическим лицам были направлены представления о необходимости устранения нарушений законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



