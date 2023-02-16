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За срыв срока исполнения программы «Дворы Тамбовщины» подрядчика оштрафуют
Сегодня, 08:43
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Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из прокуратуры насчет срыва программы по благоустройству в Тамбове - «Дворы Тамбовщины» за 2022 год.
Как сообщает прокуратура в настоящее время работы выполнены, хотя должны были быть завершены еще до 30 сентября 2022 года. Выполнялись работы, когда уже выпал снег. Сейчас администрацией города готовится расчет денежной суммы для применения штрафных санкций в отношении исполнителя контракта.
По словам депутата впору применять штрафные санкции и в отношении чиновников, которые из года в год срывают выполнение тех или иных муниципальных программ. Кроме того, Александров считает, что не весь объем работ действительно выполнен за разъяснениями он повторно обратиться в прокуратуру.
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