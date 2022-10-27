Прокуратура выявила нарушения при реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова подтвердила факт того, что срыв программы по благоустройству «Формирование современной городской среды» - «Дворы Тамбовщины» связан не только с погодными условиями, но

Фермер Староюрьевского района Юрий Зубарев стал лауреатом премии Тамбовской области 0 Биолог и селекционер Иван Мичурин тесно связан с Тамбовской областью. Не удивительно, что региональная премия за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества, повышении плодородия земель,

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар 0 Сегодня в Котовске на пороховом заводе произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехало десять подразделений спасательных и пожарных частей Тамбова и Котовска.

Глава Мучкапского района ушел в отставку 0 Александр Хоружий, возглавлявший Мучкапский район с 2000 года ушел в отставку, - об этом было заявлено вчера. Полномочия Александра Хоружего были досрочно прекращены на внеочередном заседании районного Совета народных депутатов, временно его пост будет занимать председатель районного совета

В Тамбове состоялся фестиваль самозанятых 0 Вчера в Тамбове прошел очередной фестиваль самозанятых, в котором приняли участие более 150 человек. На мероприятии эксперты рассказали плательщикам налога на профессиональный доход, как правильно продвигать и масштабировать свое дело, как работать на электронных торговых площадках и участвовать в

Максим Егоров поблагодарил промышленные предприятия региона за выполнение госзаказа 0 Накануне Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного антикризисного штаба в сфере промышленности региона. Он подчеркнул, что главная задача промышленных предприятий области — обеспечить безусловное выполнение взятых обязательств по государственным оборонным заказам.

В Тамбовской области мобилизованным начали выплачивать по 50 тыс. рублей 0 Мобилизованные с территории Тамбовской области начали получать единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.

Главный бухгалтер ИК №1 признана виновной в присвоении имущества 0 Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру исправительной колонии № 1, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».

Глава региона проинспектировал реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров проинспектировал реализацию регионального проекта «Дворы Тамбовщины» в Котовске, Мичуринске и Тамбове. Например, в Мичуринске работы практически завершены, аналогичная картина в Котовске, а в Тамбове все сложнее.

Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалида 0 Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

До конца года в области капитально отремонтируют здания семи школ 0 В 2022 году по федеральной программе «Развитие образования» в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.

ВООПИК предложил перенести памятник «солдатам поневоле» на севере Тамбова 0 Члены Совета по монументальному искусству отклонили инициативу руководства регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры демонтировать в северной части Тамбова монумент «русско-французской дружбе»- «солдатам поневоле». Представители организации предложили его

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров опубликовал ответ из Федеральной службы государственной статистики по вопросу численности населения города Тамбова. Напомним, что Тамбовская городская Дума с подачи руководства администрации Максима Косенкова инициировала процесс присоединения к

Проведено совещание, посвященное вопросам противодействия преступным посягательствам на финансовом рынке 0 Сегодня, 25 октября 2022 года, под председательством прокурора области Александра Гулягина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

Доходы Тамбовской области вырастут на 2,8 млрд рублей 0 В минувшую пятницу на заседании Тамбовской областной Думы были рассмотрены поправки в областной бюджет. Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 2,8 млрд рублей.

ФК «Спартак» проиграл команде из Брянска 0 Вчера наша футбольная команда «Спартак» сразилась в Тамбове с командой «Динамо» из Брянска, игра закончилась в пользу гостей.

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России 0 Сегодня отмечается День подразделений специального назначения (День спецназа) в России. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Сегодня в Тамбовской области отмечают День профсоюзного работника 0 Особой датой в нашем регионе считают 24-ое октября 1948-ого года - День проведения 1-ой областной конференции профсоюзов, решением которой был создан Облсовпроф. Сегодня это День профсоюзного работника.

За 175 рублей в Тамбове хотят отдать в аренду историческое здание 0 9 ноября пройдут торги по сдаче в аренду объекта культурного наследия на улице Советской, 67 в Тамбове. Начальное предложение о стоимости аренды составляет всего около 175 рублей в год или по рублю за квадратный метр площади объекта, который состоит из двух этажей.