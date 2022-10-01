Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове Комментариев: 0



Напомним, что в августе администрация г. Тамбова признала аварийными семь домов в областном центре. При этом два из них были отремонтированы в прошлом году по программе капремонта, а один должны были в текущем году.



«То есть капитальный ремонт этим домам не помог? Знала ли администрация Тамбова о том, что дома находятся в плачевном состоянии и их надо расселять? Или решили таким образом освоить деньги?», - тогда задался вопросом депутат и обратился в прокуратуру.



Проведя проверку, прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что доводы Александрова нашли свое фактическое подтверждение.



«В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности администрации г. Тамбова Тамбовской области и МКУ «Дирекция жилищных услуг» в части контроля за сохранностью и содержанием муниципального имущества, за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ согласно условиям заключенных договоров, соблюдения порядка размещения аукционной документации, своевременности выполнения мероприятий региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов», — говорится в ответе надзорного ведомства.



В адрес администрации г. Тамбова будут направлены представления об устранений нарушений законодательства. Прокуратура выявила серьезные нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбове после обращения председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров.Напомним, что в августе администрация г. Тамбова признала аварийными семь домов в областном центре. При этом два из них были отремонтированы в прошлом году по программе капремонта, а один должны были в текущем году.- тогда задался вопросом депутат и обратился в прокуратуру.Проведя проверку, прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что доводы Александрова нашли свое фактическое подтверждение.— говорится в ответе надзорного ведомства.В адрес администрации г. Тамбова будут направлены представления об устранений нарушений законодательства.



