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Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове

Вчера, 11:32
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Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове Прокуратура выявила серьезные нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбове после обращения председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров.

Напомним, что в августе администрация г. Тамбова признала аварийными семь домов в областном центре. При этом два из них были отремонтированы в прошлом году по программе капремонта, а один должны были в текущем году.

«То есть капитальный ремонт этим домам не помог? Знала ли администрация Тамбова о том, что дома находятся в плачевном состоянии и их надо расселять? Или решили таким образом освоить деньги?», - тогда задался вопросом депутат и обратился в прокуратуру.

Проведя проверку, прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что доводы Александрова нашли свое фактическое подтверждение.

«В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности администрации г. Тамбова Тамбовской области и МКУ «Дирекция жилищных услуг» в части контроля за сохранностью и содержанием муниципального имущества, за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ согласно условиям заключенных договоров, соблюдения порядка размещения аукционной документации, своевременности выполнения мероприятий региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов», — говорится в ответе надзорного ведомства.

В адрес администрации г. Тамбова будут направлены представления об устранений нарушений законодательства.
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Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове

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