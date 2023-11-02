Прокуратура выявила нарушения в сфере дорожного движения Комментариев: 0



Сотрудники прокуратуры совместно с экспертами местного подразделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), представителями ГИБДД и городской администрации провели проверки на объектах, упомянутых в сюжете телеканала.



Было установлено, что в рамках муниципального контракта, заключенного в апреле текущего года, производится ремонт автодороги по улице Агапкина на участке от улицы Мичуринской до улицы Рылеева (II этап, включая тротуары). На асфальтовом покрытии тротуара были выявлены повреждения в виде поперечных трещин, а также имелись зазоры между дорожными бортовыми камнями и тротуарными плитами. Переход от тактильной плитки к проезжей части на перекрестке улицы Агапкина и Ореховой имел неровности и наслоения.



В связи с обнаруженными нарушениями законодательства о дорожном движении прокурором Октябрьского района города Тамбова было представлено представление МБУ «ДГД», которое было рассмотрено и удовлетворено.



При проверке автомобильных парковок около торговых центров были выявлены нарушения, связанные с отсутствием схем организации дорожного движения для пользователей парковок и информации о правилах их использования, а также состоянием опор дорожных знаков и отсутствием специальной дорожной разметки.



Руководители трех юридических лиц получили представления от прокуроров, которые были рассмотрены и приняты к исполнению.



В рамках мероприятий, предусмотренных актами прокурорского реагирования, были разработаны схемы организации дорожного движения на парковках, предоставлена информация о правилах пользования парковками, а также на дорогах с выделенными местами для стоянки инвалидов была нанесена специальная разметка и усилены опоры дорожных знаков. По заданию прокуратуры Тамбовской области были проведены проверки в Октябрьском и Советском районах города Тамбов в связи с информацией, представленной региональным телеканалом, касающейся нарушений, связанных с парковками около торговых центров.Сотрудники прокуратуры совместно с экспертами местного подразделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), представителями ГИБДД и городской администрации провели проверки на объектах, упомянутых в сюжете телеканала.Было установлено, что в рамках муниципального контракта, заключенного в апреле текущего года, производится ремонт автодороги по улице Агапкина на участке от улицы Мичуринской до улицы Рылеева (II этап, включая тротуары). На асфальтовом покрытии тротуара были выявлены повреждения в виде поперечных трещин, а также имелись зазоры между дорожными бортовыми камнями и тротуарными плитами. Переход от тактильной плитки к проезжей части на перекрестке улицы Агапкина и Ореховой имел неровности и наслоения.В связи с обнаруженными нарушениями законодательства о дорожном движении прокурором Октябрьского района города Тамбова было представлено представление МБУ «ДГД», которое было рассмотрено и удовлетворено.При проверке автомобильных парковок около торговых центров были выявлены нарушения, связанные с отсутствием схем организации дорожного движения для пользователей парковок и информации о правилах их использования, а также состоянием опор дорожных знаков и отсутствием специальной дорожной разметки.Руководители трех юридических лиц получили представления от прокуроров, которые были рассмотрены и приняты к исполнению.В рамках мероприятий, предусмотренных актами прокурорского реагирования, были разработаны схемы организации дорожного движения на парковках, предоставлена информация о правилах пользования парковками, а также на дорогах с выделенными местами для стоянки инвалидов была нанесена специальная разметка и усилены опоры дорожных знаков.



