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Прокуратурой Мичуринска приняты меры к устранению нарушений в области безопасности дорожного движения
Сегодня, 10:49
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Прокуратурой города Мичуринска выявлены нарушения, допущенные администрацией города, при осуществлении дорожной деятельности.
Установлено, что в районе дома № 93 по улице Интернациональной города Мичуринска, на проезжей части автомобильной дороги, размещены 2 столба электропередачи, что создает угрозу безопасности для участников дорожного движения и нарушает требования п. 5.1.1 ГОСТ Р 50597-2017.
В целях устранения нарушений, прокурором города в Мичуринский городской суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации города незаконным и обязании органа местного самоуправления привести дорожное полотно в надлежащие состояние.
Решением Мичуринского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.
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