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После вмешательства прокуратуры администрацией Сатинского сельсовета приняты меры к ликвидации свалок
Вчера, 10:34
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Прокуратурой Сампурского района проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что в п. Сатинка на земельных участках в районе улиц Театральная, Южная, Мичурина, Школьная, Дорожная образовались свалки мусора и твердых коммунальных отходов.
Указанное свидетельствует о нарушении администрацией Сатинского сельсовета требований Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и захоронению.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.
Не дожидаясь решения суда администрацией сельсовета приняты меры к устранению нарушений и ликвидации свалок.
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