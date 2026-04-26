Кассация подтвердила незаконность отказа УФАС включить ДСУ-2 в реестр недобросовестных поставщиков



Поводом для разбирательства стал государственный контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовка на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово, заключённый в январе 2025 года. В ходе проверки, проведённой по обращению прокуратуры, было установлено, что при оценке заявки подрядчика заказчик учёл опыт исполнения контракта, который на тот момент не был завершён.



Речь шла о договоре на строительство путепровода стоимостью 1,53 млрд рублей. Между тем положения законодательства о контрактной системе допускают учёт только полностью исполненных контрактов. Несмотря на это, заявка ЗАО «ДСУ-2» была признана соответствующей требованиям, и компания стала победителем закупки.



Впоследствии «Тамбовавтодор» в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и направил в УФАС заявление о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако антимонопольный орган отказал, указав на отсутствие законных оснований для расторжения договора.



Заказчик оспорил эту позицию в суде. Арбитражный суд Тамбовской области и апелляционная инстанция поддержали заявителя, указав, что подрядчик изначально не соответствовал требованиям закупки, а сам контракт и результаты конкурса были признаны недействительными.



Суд кассационной инстанции согласился с этими выводами. В постановлении подчёркнуто, что УФАС при рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков должно оценивать не только формальные основания расторжения контракта, но и добросовестность поведения участника закупки. Эти обстоятельства антимонопольным органом исследованы не были.



Кассационная жалоба УФАС оставлена без удовлетворения.



