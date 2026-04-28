Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы



Как сообщили представители предприятия, в музей передан комплект продукции, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов. В экспозиции представлены тактический рюкзак, квадрокоптеры двойного назначения «Бекас 3500», модель «Бекас 4500 оптик», пульт управления, очки оператора, а также муляжи боеприпасов.



Передачу экспонатов осуществил координатор проекта, председатель Федерации гонок дронов Тамбовской области и депутат Тамбовской городской думы Валерий Ляшенко.



По его словам, разработка отечественных беспилотников началась в 2023 году после гуманитарных поездок, в ходе которых военнослужащие сообщали о нехватке квадрокоптеров. Первые модели «Бекас-700» могли поднимать до 700 граммов груза и преодолевать расстояние до двух километров. В дальнейшем предприятие создало более совершенные образцы с увеличенной грузоподъёмностью и дальностью полёта.



Решение о безвозмездной передаче техники в музей, как отметил Валерий Ляшенко, связано как с желанием продемонстрировать вклад региона в современные технологические решения, так и с символическим значением проекта.



«Наши дроны можно считать примером взаимодействия гражданского сектора и армии», — подчеркнул он.



Музей Победы является одним из крупнейших военно-исторических музеев страны, его фонды насчитывают более 830 тысяч экспонатов. Сегодня экспозиция включает не только материалы, связанные с Великой Отечественной войной, но и предметы, отражающие современные события.



Продукция «Бекаса» уже представлена и в других музеях — в частности, в Музее современной истории России в Москве и Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих.




