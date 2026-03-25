Глава Тамбова посетил производство дронов на предприятии «Бекас»
Сегодня, 10:20
Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки.
Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Сейчас на предприятии испытывают новые модели с увеличенной грузоподъёмностью. Такие беспилотники могут применяться не только в военной сфере, но и, например, для тушения пожаров.
Кроме того, в Тамбове разработали специальные контейнеры для доставки питания бойцам в труднодоступные места.
По словам Константина Кутейникова, современные дроны помогают выполнять задачи эффективнее и безопаснее, а развитие таких технологий важно как для обороны, так и для гражданской жизни.
