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Денис Мантуров оценил развитие промышленности Тамбовской области
7 декабря 2024
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Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров посетил Тамбовскую область, чтобы оценить достижения региона в промышленном секторе. По итогам визита он отметил положительные изменения и выразил надежду на дальнейший рост благодаря новым инициативам и проектам.
В ходе поездки Мантуров обратился к врио главы региона Евгению Первышову, отметив прогресс в расширении направлений деятельности местных предприятий:
— За последние несколько лет многое изменилось в лучшую сторону. Уверен, что под вашим руководством перспективные проекты получат новый импульс для развития, — заявил первый вице-премьер.
Ключевым пунктом визита стал завод «Электроприбор», который лидирует на российском рынке в производстве навигационного оборудования. Здесь Мантуров ознакомился с планами строительства нового цеха для выпуска бесплатформенных инерциальных навигационных систем, востребованных в гражданской авиации. Новое производство начнет работу в 2025 году и обеспечит российские самолёты, такие как МС-21, SSJ, Ил-114, Ту-214 и Ил-96, современными отечественными системами. Также предприятие осваивает производство медицинского оборудования, замещая импортную продукцию.
На выставке продукции тамбовских предприятий особое внимание Дениса Мантурова привлекли разработки компании «Экопром», которая представила беспилотные летательные аппараты «Бекас». Эти дроны активно используются в рамках специальной военной операции.
Также в рамках визита Мантуров посетил завод «Металл Сервис», специализирующийся на производстве стальных изделий для строительства и машиностроения. Ему продемонстрировали процесс изготовления сварных стальных труб для магистральных газонефтепроводов высокого давления.
Завершилась рабочая поездка посещением предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающего продукцию военного, гражданского и двойного назначения.
Визит первого вице-премьера подчеркнул значимость промышленных достижений Тамбовской области и стал стимулом для дальнейшего развития региона.
Фото: Правительство РФ
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